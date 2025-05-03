移英港人回流修讀社工 奪獎學金

【本報訊】社會存在許多容易被忽略的弱勢群體，有港人移英多年後毅然回港，修讀社會工作高級文憑課程，期望為有需要人士提供專業支援。他近日與同一課程的同學雙雙獲頒獎學金，他希望未來繼續進修碩士課程，以所學知識回饋社區。

盼攻讀碩士 幫助弱勢 獲頒「明日北斗星獎學金」的中大專業進修學院社會工作高級文憑課程學生梁英健，曾先後任職商界、政府及大學，後來更遠赴英國劍橋大學工作。有見近年香港出現移民潮，不少社工相繼移民，憂慮有需要人士或缺乏專業支援，於是鼓起勇氣回港，修讀社會工作高級文憑課程。

重返校園的他憶述早前實習，獲派服務中度智障人士，有次他在彈奏結他，發現智障人士被音樂吸引，當中更有人懂得演奏樂器，於是與他們組成臨時樂隊，以音樂交流。他亦透露未來希望繼續進修碩士課程，服務更多有需要的人。

另一位獲獎者葉朗峯，曾任區議員助理，他指在社區服務期間便希望為居民提供更專業的協助；又指學院課程內容理論實踐兼備，期望未來以所學知識更好地服務社區。

「明日北斗星獎學金」由利銘澤黃瑤璧慈善基金贊助，香港社會工作人員協會與香港社會服務聯會合辦，旨在獎勵逆境自強、致力委身社會服務及社會工作事業的學生。每位得獎者可獲3萬元獎學金，紓緩學生的經濟負擔，並可參與「能力提升訓練」，鼓勵學生持續學習及發展。