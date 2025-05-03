網上申駕駛牌證飆逾3倍 年內擴服務

【本報訊】2021年至2024年期間，運輸署網上牌證申請數目由每年約14萬宗升至約56萬宗，升幅超過3倍。當中網上申請國際駕駛許可證及續領正式駕駛執照服務，網上申請的比例分別上升近44%及40%，今年起將分階段延伸網上服務至其他牌照服務。

運輸署在社交平台表示，去年底起優化車輛牌照，以二維碼取代「行車證」的屆滿日期，若車輛資料不變，車主每次續牌後可沿用同一張「行車證」，同時亦簡化續領車輛牌照時所需的證明文件，毋須出示或提交「牌簿」及「驗車紙」。若使用網上申請而保險紀錄能經香港保險業聯會的網上系統即時核實，更可省卻上載保險文件的程序。

運輸署又指，去年12月推出的「牌證易」，提供一站式牌照申請及查詢服務，可選擇以電郵接收駕駛執照及車輛牌照的續領提示；而同期推出的「拍牌易」服務，讓有意競投車牌號碼人士毋須前往拍賣場地，便可透過電腦或流動裝置不受地域限制競投，首場網上競投已於去年2月24日完成，售出50個車牌號碼。

研加推國際駕證自助服務站 今年1月，香港與九龍牌照事務處各設立一個「國際駕駛許可證自助服務站」，供市民於網上預約使用，為申請人提供多一種途徑。若文件齊備，可於完成辦證手續後半小時內取證。運輸署指，自助服務站運作至今每天預約均爆滿，署方會適時檢視成效，有需要時研究加推服務站。