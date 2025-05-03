執法不力虐畜頻仍 團體促修例嚴懲

【本報訊】政黨議員與由多個關注動物團體組成的動物福利關注聯盟，日前與環境及生態局、漁農自然護理署及食物環境衞生署會面，與政府幾個部門反映修例嚴懲虐待動物行為及推行動物友善措施的意見。議員指，現行條例在處罰力度、舉證門檻方面都有不足，未能阻嚇虐待和疏忽照顧動物的行為及人士，官員對相關意見持開放態度，會持續與團體會面交流。

團體指，近年本港發現的殘酷對待動物舉報個案連年上升，顯示現行條例未能阻嚇虐待和疏忽照顧動物行為，期望政府加快修例，提高罰則，加強打擊相關罪行，保障動物權益。議員劉國勳則促政府拆牆鬆綁，讓食肆有更大的彈性，引入受規管的寵物餐廳，讓市民有更多選擇。另一議員陳克勤則指當局有必要盡快統一寵物食品的標籤制度，保障寵物健康，多方面推動寵物經濟。

倡北都設長期動物收容所 另外，會面亦談到政府在規劃北部都會區項目時，應有全盤計劃處理如何安置動物的問題，與會者指，僅洪水橋區就有2,300隻寵物的安置受到影響，據動物保護團體反映，已接收35隻因收地和被遺棄的流浪動物。建議政府透過主導式或另撥資源的方式予認可機構，在新發展區設立長期運作更具規模的動物收容中心。