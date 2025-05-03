6撥款建議通過 保留2首長級編外職位

【本報訊】立法會財務委員會昨日通過6項撥款建議，均屬於相關小組委員會，不建議財務委員會進一步討論的項目。當中，通過保留發展局（規劃地政科），以及民政及青年事務局的首長級丙級政務官有時限編外職位的兩個人事編制項目，均只有一位議員提出反對。

會上通過的6項撥款建議，包括兩項人事編制項目，以及4項工務工程項目。財委會主席在表決兩項人事編制項目時，均指只有社福界議員狄志遠反對。通過人事編制項目包括，保留發展局（規劃地政科）的一個首長級丙級政務官有時限編外職位（首長級薪級第2點），由2025年4月1日或由財務委員會批准當日起生效，至2028年3月31日止，以維持首長級人員的支援，繼續推展多項以發展產業用地為主的土地供應措施。

另一項人事編制項目為，保留民政及青年事務局的一個首長級丙級政務官有時限編外職位（首長級薪級第2點），由2025年7月1日起或財務委員會批准當日起生效，至2028年6月30日止，以繼續協助推展和落實多項青年發展政策和加強措施。

4項工務工程涉款逾21億 至於會上通過的4個工務工程項目為，改建九龍公園內的前威菲路軍營第58座為中華文化體驗館，涉款約3.312億元；在天文台總部興建副樓以應對極端天氣，涉款約6.345億元；在古洞北新發展區第29區興建一所小學以重置香海正覺蓮社佛教陳式宏學校，並將工程升為甲級，涉款約5.944億元；在東涌第89區（北側）興建一所小學，以滿足東涌擴建計劃下對學位的需求，涉款5.943億元。