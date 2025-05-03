涉處理國安逃犯資金 郭鳳儀父親還押候訊

捲案同被捕 35歲兄准保 被懸紅百萬元通緝的在美港人組織「香港民主委員會」執行總監郭鳳儀，其父親涉嫌協助處理她在港的財產，即一份保險單的資金。據悉，涉款超過10萬元。他被指違反《維護國家安全條例》，遭落案起訴一項處理潛逃者資金罪，案件昨在西九龍法院提訊，暫時毋須答辯，裁判官應控方申請，把案件押後至6月13日再訊。辯方需時考慮是否申請保釋，被告暫時須還押看管。而郭鳳儀35歲兄長在行動中亦被捕，獲准保釋候查，昨午約4時在一名女子陪同下離開觀塘警署。

69歲被告郭賢生，控罪書上報稱任職商人，被控一項「企圖直接或間接處理屬於有關潛逃者的或由有關潛逃者擁有或控制的任何資金或其他財務資產或經濟資源」罪。國安處本周三（4月30日）在將軍澳區採取執法行動拘捕被告，昨被帶上法庭。控方申請把案件押後6星期，以便檢查被告的手機及電子裝置。辯方則希望先索取有關保單，檢視保單條款，再決定是否申請保釋。

處理保險單 涉款逾10萬 裁判官決定押後案件至6月13日再提訊，如辯方決定申請保釋，則可提前去信法庭，暫定於5月8日早上聽取保釋申請陳詞。候訊期間，被告須還押。控罪指，被告於今年1月4日至2月27日期間，在港企圖直接或間接處理屬於名為郭鳳儀的有關潛逃者的，或由郭鳳儀擁有或控制的任何資金或其他財務資產或經濟資源，即一份壽險及綜合人身意外保險單，而該保險單可用以取得存於友邦保險（國際）有限公司的資金。據悉，涉案資金超過10萬元。

父女海外會晤 當局徹查 據悉，郭父等人早前曾到海外與郭鳳儀見面，當局發現後展開調查，得知郭父回港後隨即違法協助處理郭鳳儀在港的保單事宜，於是在日前採取拘捕行動。據了解，郭父擬幫助郭鳳儀在其保險單內提取近10萬元的現金結餘，並於本年初向保險公司提供多份聲稱載有郭父及郭鳳儀簽名的表格，而郭的二哥亦在該保險公司任職，不排除有人利用職權及保險行業知識，協助處理郭鳳儀在港財產。

7名涉嫌干犯危害國家安全罪行的逃犯為有關潛逃者，其中包括郭鳳儀，自2019年起積極在反華國際線上策動反中亂港活動，又先後成立反華組織及加入總部設於美國華盛頓的「香港民主委員會」 出任執行總監，並於2021年9月至2022年2月期間，以該會核心成員身份於海外出席會議及活動，促請外國政客及官員，對中國及香港進行「制裁」、封鎖或採取其他敵對行動。郭鳳儀被通緝後，仍不斷在海外推展反中亂港圖謀，包括游說美國國會通過《香港經貿辦認證法案》，要求華府撤銷香港駐美經貿辦的特權，意圖損害香港經貿地位。案件編號：WKCC 1884/2025