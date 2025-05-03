長假首兩日 近93萬人次入境 內地訪客佔5成

逾45萬市民離港 羅湖落馬洲最繁忙 內地一連5日的五一長假期於前日展開，根據入境處數據，前日全日有近103萬人次出入境，入境總人次近54.7萬，當中內地旅客約有22.2萬人次，佔總數約四成，按年升22.2%。同時，前日有29.6萬人次港人出境，較去年同期的19.5萬人次，急增近52%。文化體育及旅遊局表示，訪港旅客按年增長27%，反映當局推廣工作有效，又鼓勵業界推陳出新，吸引旅客在港消費。

五一長假昨日踏入第二日，入境處數據顯示，截至昨午4時，共有61萬多人次出入境。總入境人次達38萬，當中內地旅客有近24萬人次，已超越去年同期全日錄得的逾19萬內地旅客訪港人次。而總出境人次則有約23萬，當中出境港人佔約16萬人次，同樣逼近去年同期全日錄得的近18萬人次。

至於五一長假首日的出入境數字，根據入境處顯示，前日全日有近103萬人次出入境，較去年同期的80.8萬人次，按年升近27.5%。入境總人次近54.7萬，當中內地旅客佔約22.2萬人次，較去年同期的18.1萬人次，按年升22.2%。此外，前日出境總人次約48.3萬，當中港人佔約29.6萬人次，較去年同期的19.5萬人次，急增近52%；當中以羅湖及落馬洲支線管制站最為繁忙，反映港人北上熱潮持續。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨指，截至前日為止，訪港旅客明顯增長，按年多27%；當中內地旅客約為22.2萬人次，按年增長約22%；海外旅客增長更為明顯，約有4.3萬人次，按年增長50%，反映當局對海內外旅客的推廣有成效。她又指，前日有約260個內地團抵港，當中75%屬過夜團。

羅淑佩提到，長假首日雖有不少人前往萬宜水庫東壩，但在小巴營辦商增加班次及載量後，整體秩序良好，亦有旅客避開人流高峰期出行。至於會否增加郊遊配套，她稱重視旅客體驗，但需取得平衡，認為可先從簡單配套着手，而餐飲等大規模配套則要商量探討。她指出，疫後旅客消費模式已有轉變，香港應推陳出新，吸引旅客在港消費。

九巴落馬洲昨開逾130班車 此外，昨早各陸路口岸出現內地旅客入境高峰，九巴在落馬洲支線管制站/福田口岸，加強路線B1來往天水圍（天慈）至落馬洲站（福田）服務，安排最多5部巴士於巴士總站內同時上客，並調動後備資源增加班次，及加派人手在場協助乘客。截至昨午3時，B1線在落馬洲開出逾130班車，較以往全日開出約85班車，多出逾半。