醫健：醫健寶庫：支持母乳捐贈 幫助有需要的嬰兒

母乳餵哺對嬰兒的健康非常重要，不僅能提供寶貴的營養，還能增強免疫系統，促進身心發展。然而，有些媽媽因為早產或醫學原因，未能為寶寶提供足夠母乳。因此，香港政府今年成立母乳庫，呼籲媽媽捐出剩餘母乳，以幫助有需要的家庭。母乳庫收集母乳後，會進行嚴格的消毒，再分配給有需要的嬰兒，如早產和患病的寶寶。

捐贈母乳對捐贈者和受贈者各有益處。香港大學的研究團隊去年綜合了不同國家就母乳庫的研究結果，發現母乳捐贈除了對受贈嬰兒的健康有益，亦有助那些無法親自餵哺母乳的媽媽提供了一種安心的選擇，減輕她們和家庭的心理壓力。此外，捐贈母乳的媽媽也能避免浪費過剩的母乳，並從中獲得滿足感，達致雙贏的局面。

其實早在香港母乳庫成立之前，已有不少媽媽自發組織母乳捐贈。香港大學在2022至2023年期間的研究發現，不少媽媽透過社交媒體群組捐贈母乳。然而，非正式捐贈母乳有不少風險，例如母乳可能因為儲存及處理不當，在運輸過程中變質、傳播疾病；更有一些媽媽曾在網上遇到企圖濫用母乳的人。成立正式母乳庫有助減少以上的風險，同時更有系統地幫助媽媽和寶寶。母乳庫會透過不同措施，包括篩查捐贈者、消毒等，確保母乳安全。捐出的母乳也會由醫生處方，防止濫用。

因此，我們鼓勵所有母乳媽媽，如果有剩餘母乳，不妨慷慨捐贈，幫助有需要的嬰兒。

香港大學李嘉誠醫學院

護理學院助理教授駱月雲

（港大醫學院護理學院30周年系列之一）