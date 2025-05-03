仁滙「苦主兒童」 衞署提供免疫接種

【本報訊】提供嬰兒疫苗接種服務的「仁滙醫務集團」日前傳出結業傳聞。衞生署昨日指非常關注事件，並正參與相關執法部門成立專責小組，以了解及跟進事件。而署方會向受事件影響的兒童，按照「香港兒童免疫接種計劃」的一貫安排，接種餘下所需的疫苗，並向合資格兒童提供免費服務。政府亦將把有關醫療機構，從「基層醫療指南」、「疫苗資助計劃」和「長者醫療券計劃」中暫時除名。

仁滙多個計劃被暫時除名 衞生署表示，現時「香港兒童免疫接種計劃」為合資格兒童，免費提供預防12種傳染病的疫苗，包括結核病、乙型肝炎、小兒麻痹症、破傷風、百日咳、麻疹、白喉、流行性腮腺炎、德國麻疹、水痘、肺炎球菌病和人類乳頭瘤病毒感染。至於未被納入「計劃」的其他疫苗，家長可向家庭醫生查詢，按個人需要選擇為子女接種。受事件影響的兒童若曾在母嬰健康院登記，家長可致電其已登記的母嬰健康院預約。

署方續指，即使兒童曾在私家醫院或診所接種部分疫苗，母嬰健康院的專業醫護人員亦可透過電子健康紀錄互通系統，或紙本免疫接種紀錄，核對並評估兒童按照「計劃」餘下所需接種的疫苗及時間，並適時為他們安排接種其餘的疫苗。

至於跟進執法方面，署方指，如事件中有註冊醫生涉嫌違反專業操守，會將個案轉交醫委會跟進。另外，涉及醫療服務提供，但是屬醫護專業行為以外的業務安排，例如商業推銷及收費等，則會受到其他相關法例規管，並且會由跨部門專責小組跟進。