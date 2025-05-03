預繳客到仁滙店打針 齊齊食閉門羹

迄接469宗投訴 設跨部門跟進專組 專為嬰幼兒提供疫苗接種服務的「仁滙醫務集團」日前被傳「拉閘」，已購買服務的大批家長疑墮預繳式消費陷阱。政府昨晚公布，海關及執法部門已接獲312宗舉報，消委會亦接獲157宗投訴，政府已成立由商務及經濟發展局、海關、執法部門、衞生署及消委會代表組成的跨部門專責小組跟進事件，海關指，若調查發現事件有違《商品說明條例》，會展開執法行動。

昨日是正常上班日，本報記者再到該集團位於尖沙咀的分店了解，該店繼續拉閘，店內烏燈黑火，有一封由消委會發出的信件，門外亦存放着不少包裹，公司的社交平台亦繼續關閉。有市民早前向仁滙預繳了約3,800元接種HPV疫苗，原定昨日接種第二針，惟到場時無門而入，甚感無奈。有家長帶同子女按照預約的時間到店打針，同樣食閉門羹，家長擔心子女日後接種疫苗會「斷尾」。

有苦主在電台節目表示，約兩個多月前在該診所購買近9,000元幼兒疫苗接種套餐，該公司設有通訊群組，解答家長有關疫苗注射及嬰幼兒成長問題。不過，前兩日仁滙位於觀塘的疫苗中心提早關門，並拆去招牌，有關群組亦再收不到職員的回應。有指，有家長得悉該公司員工提及，公司出現經濟問題，已於4月30日結業。

傳有化驗所遭拖欠費用 積金局證實，仁滙醫務集團早在2024年11月至2025年2月，已沒有為3名員工繳交的強積金供款及附加費，涉及金額約$11,800。其他僱員的3月份強積金已繳付，但4月份的強積金供款日是本月12日，該局正密切監察，暫沒有收到僱員的相關投訴。積金局正積極跟進強積金欠款及附加費一事，已要求有關僱主立刻補交欠款，否則局方會入稟法院向該公司作出民事申索，為受影響員工追討強積金欠款及附加費。

事件除有大批家長苦主外，網上亦有自稱是與「仁滙」合作的化驗所指遭對方拖欠化驗費，有關人士質疑有人夾帶私逃，希望政府跟進事件。