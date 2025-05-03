業權彌償上限 擬修例增至5000萬

【本報訊】立法會昨日召開《2025年業權及土地的註冊（雜項修訂）條例草案》委員會，條例草案建議將擬議土地業權彌償基金的彌償上限提高至5,000萬元，較2004年的條例建議3,000萬元大幅提高，議員質詢該金額的覆蓋面，政府表示5,000萬元的彌償上限已涵蓋超過99%的註冊交易，亦與2004年建議金額的覆蓋面相若。政府期望條例通過後，可於2027年上半年落實。

政府在提交立法會的文件中預計，由於條例適用於新土地，生效初期新土地的數量有限，估計前10年沒有欺詐個案，料彌償基金在第10年的結餘為1.43億元，第20年的結餘為2.06億元，財務穩定性可保持。

助簡化物業轉讓程序 多個出席委員會的團體均支持修例，律師會代表認為修例可簡化物業轉讓程序，減省律師的工作，但指修訂後的條例保障業權不可推翻，或會增加物業欺詐個案。消委會代表希望政府在通過修例後，能調配足夠資源到相關機構，利用科技建立健全系統，並盡早做好公眾教育。發展局局長甯漢豪回應律師會的關注，指修例後物業轉讓程序有所簡化，但屆時會有防偽特徵，有信心在清晰的制度下，阻截欺詐的能力更高。