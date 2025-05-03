港首季GDP升3.1% 關稅戰影響未浮現

【本報訊】政府統計處昨日發布，今年首季的本地生產總值（GDP）較上年同期實質上升3.1%，較去年第4季的2.5%升幅加快，亦較市場預期微升2%為多，創5個季度新高。經季節性調整後，首季GDP按季實質上升2%。港府展望，隨着上月初環球貿易摩擦因美國大幅增加進口關稅而急劇升溫，環球經濟的下行風險顯著上升。極大的貿易政策不確定性將抑制國際貿易往來和投資氣氛，從而困擾香港經濟的短期前景。

首季GDP增長主要受惠於貨物出口急升，總額與上年同期比較錄得8.7%的實質升幅，升幅明顯較去年第4季的1.3%為快。貨品進口亦首季亦升7.4%，較去年第4季的0.4%升幅加快。而服務輸出則繼去年第4季實質上升6.5%後，在今年第一季與上年同期比較進一步上升6.6%。

私人消費開支跌 不過，私人消費開支在與上年同期比較實質下跌1.2%，較去年第4季的0.2%跌幅加快；服務輸入在今年首季實質上升6.2%，而去年第4季的升幅為8.3%，升幅放緩。而按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，在今年第一季與上年同期比較錄得1.2%的實質升幅，亦較去年第4季的2.1%升幅放緩。

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，今次數字較預期好，相信是反映不少企業趕及3月出口貨品到美國，減少關稅的影響，但第二季關稅影響下，出口及轉口總額或少約10%，相信GDP數字會較今季低。

政府指出，香港經濟穩健擴張，儘管美國大幅增加進口關稅困擾香港經濟的短期前景，但內地經濟持續穩步增長，加上政府各項推動經濟增長和開拓更多元化市場的措施，將會為本港不同經濟活動帶來支持。