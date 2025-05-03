銷貨連挫13月低殘 零售哀鴻無力反彈

北上潮影響未減輕 同比再跌3.5% 本港零售業寒冬未過，零售銷貨表現連挫13個月。政府統計處昨日公布3月零售業總銷貨價值的臨時估計為301億元，較去年同月微跌3.5%，惟已較今年1、2月的7.8%跌幅收窄。若按季分析，今年首季仍較2024年同期下跌6.5%。零售管理協會主席謝邱安儀表示，去年3月港人已開始流行北上消費，至去年4月零售銷售數字陷入谷底，情況至今未見大改變，展望4月份零售銷貨情況，預料在去年的低基數下可持平。

耐用品重災 汽車類瀉近5成 3月的銷貨價值中，耐用消費品繼續成為重災區，按年下跌17.8%。其中汽車及汽車零件的銷貨價值跌幅最多，大挫46.4%；其次是家具及固定裝置，亦大跌17.3%；麵包、糕餅、糖果及餅乾跌12.1%；服裝亦挫10.8%；鞋類、有關製品及其他衣物配件則跌7.7%。

另一方面，食品、酒類飲品及煙草銷貨價值整體按年上升7.8%。其中，酒類飲品及煙草飆升44.3%；新鮮蔬果亦升11.2%；超級市場貨品上升5.2%；以及電器及其他未分類耐用消費品上升6.7%。

謝邱安儀表示，港人北上消費的情況至今未見大改變，她引述業界調查指，4月零售業表現參差，僅有約30%零售商表示生意錄得升幅，集中在化妝品、珠寶鐘錶及個人護理的類別，但服裝、電器、百貨、食品店、家具家品等生意仍向淡。

人民幣疲弱 港免稅優勢收窄 至於今個五一假期，謝邱安儀指單看5‧1首日的生意似不及去年，但相信啟德體育園開幕後，有更多演唱會等盛事舉行，能帶動周邊人流，但未必所有零售商受惠，料較集中帶動售賣平價貨品的店舖。她又說，港元與美元掛鈎，但人民幣持續疲弱，令香港免稅優勢顯著收窄，加上內地部分城市能退稅，奢侈品價格甚至能較香港低，打擊內地旅客在香港購物的意欲。她認為香港難以價格取勝，只能從體驗、新穎及獨特的產品吸客。

港府則指，3月總銷貨價值經季節性調整後按月進一步上升，第一季合計的總銷貨價值亦恢復按季上升，展望環球經濟前景不確定性上升和消費模式轉變的持續影響會對零售業帶來挑戰，但內地經濟持續穩步增長、政府通過推動旅遊業及盛事項目以刺激消費市道，以及就業收入上升會繼續支持零售業。