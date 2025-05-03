剛發266萬報稅表 上年度逾7萬宗申緩繳

【本報訊】稅務局昨發出約266萬份報稅表，較上一個年度多22萬份，納稅人口第二年增加。該局另公布上年度整體稅收為3,745億元，按年增加325億元，升幅10%。今個財政年度稅收則料達4,014億元，按年增7%，相信與新公司增加及市民薪金上升有關。但是經濟不景下，上年度申請利得稅及薪俸稅緩繳的個案按年度增加17%至近7.1萬宗。

料整體稅收達4014億 稅務局向全港約266萬納稅人發出79萬份電子及187萬份紙張報稅表。一般納稅人須於6月2日或之前提交報稅表，經營獨資業務人士須於8月2日或之前報稅，若透過網上提交個別人士報稅表，可自動延期一個月提交。而薪俸稅在今個年度將實施兩級制，首500萬元入息淨額維持15%稅率，超過500萬元的部分稅率則改為16%。

稅務局數據另披露，上年度整體稅收約3,745億元之中，薪俸稅佔近889億元，較前一個年度升11%；利得稅收則佔近1,777億元，升幅4%；印花稅收為639億元，上升30%。局方預估今年度，整體稅收為4,014億元，按年增7%。其中薪俸稅及利得稅料分別升9%及8%。

稅務局局長陳施維表示，薪俸稅收增加是由於各項計劃吸引人才來港，加上市民平均入息水平提高，令更多人被納入稅網，以及申請暫緩繳稅的人數減少，因此納稅人數上升。他又稱，新成立的公司數量增加，預料利得稅收入將相應提高，而股票市場在2月開始暢旺、樓市成交量增加，相信印花稅收入將上升。

不過經濟不景下，市民繳稅能力亦轉差。上年度欠稅總額達69.49億元，當中薪俸稅的欠稅額達35.29億元，比上年度的34.64億元，增加近2%。利得稅申請暫緩繳稅的個案有4,700宗，較上一年度的4,600宗增加100宗；薪俸稅申請暫緩繳稅的個案更多達66,100宗，較上年度的55,400宗飆升19.3%，連同物業稅的申請，合共近7.4萬宗，升幅17%。

7月推3新稅務網站 另外，稅務局將會於7月在「稅務易」系統之下推出3個新的稅務網站，分別是個人稅務網站、商業稅務網站及稅務代表網站。目前「稅務易」提供的個人稅務服務，將會遷移至一個全新設計且功能提升的個人稅務網站，並且亦會推出流動裝置應用程式。