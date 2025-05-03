評核機制不被信任 去年僅32人未獲增薪

【本報訊】政府連年出現巨額財赤，但公務員今年仍只凍薪，大部分人仍然可繼續增薪，預計新增開支已達23億元。立法會早前舉行預算案辯論，以及公務員及資助機構員工事務委員會會議時，議員對公務員「增薪點」安排提出不少質疑，政府指公務員增薪（跳Point）須經過評核，但有議員不滿去年10多萬公務員均可增薪，只有32人未能通過評核，直言增薪比率極高，市民或認為相關機制不可置信、形同虛設。

公務員現有11個薪級表，按其所屬薪表及薪點支薪，公務員事務局指，一般而言，公務員如果工作表現令人滿意，包括品行、態度及效率，他們會在所屬職級的薪級表內，每年獲得一個增薪點，直至達到頂薪點為止。升職的公務員則按晉升後所屬職級的薪級表支取薪酬及增薪。

議員質疑政府指增薪安排經過評核，但去年只有32人未獲增薪，評核的效力令人存疑。公務員事務局局長楊何蓓茵當時指，政府2023年簡化讓長期表現欠佳公務員退休的機制，亦有嚴厲規定被啟動相關機制者不能獲增薪點，有要求部門首長作誠實評核。