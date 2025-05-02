接種中心疑結業 預繳消費頻爆煲

香港時不時就會有涉及預繳式消費的爆煲事件發生，包括前年的補習社全線結業、去年的舒適堡「暫時停業」等，俱令消費者蒙受極大金錢損失。近日，又有一個專為嬰幼兒提供疫苗注射的醫療集團疑似執笠，旗下門市突然拉閘人去樓空，社交平台帳號停止運作，事件最少涉及逾千名家長和逾千萬元。港府對規管預繳式消費一直議而不決，捲款失蹤事件爆完又爆，消費者權益毫無保障。

東網接獲多名家長舉報，指專門提供疫苗接種、健康檢查等服務的一個醫療集團，近日疑似關閉部分接種中心，其位於觀塘的中心前日忽然拉閘及拆去門牌，疑似結業。網上家長群組亦流傳，來自中心的職員接獲結業訊息，自身難保要向勞工處求助，益發令家長人心惶惶。

有苦主透露，該中心不時在嬰兒展大肆推銷疫苗套餐，聲稱可為嬰兒提供較健康院數目為多，以及政府沒有提供的針劑，預繳萬餘元打十多針，不少家長不虞有詐以信用卡繳款，子女目前只打了一半針劑。由於該中心不提供疫苗針劑牌子資訊，即使自行到其他醫療中心續針，恐會重複打針或打錯針，影響子女健康。

可憐天下父母心，特別是香港出生率低，不少家庭只生一個，視子女如珠如寶，對子女健康尤為重視。坊間的醫療中心多如雨後春筍，提供的套餐五花八門。其實嬰兒是否有需要接種「多餘」疫苗實屬疑問，但這類醫療中心覷準父母重視子女健康的心態進行推銷，輕易獲得成功。一旦營運出了問題，資不抵債，爆煲事件便會發生，消費者隨時血本無歸。前年的翹英教育補習中心全線執笠、去年的舒適堡突然結業，涉及苦主眾多，後者甚至涉款高達數以千萬元計。

每有爆煲事件發生，社會例必要求當局立法規管預繳式消費，政府也擺出意見接受狀，聲言會好好檢討。然而年復年、日復日，設立冷靜期的做法依然未有提上議程，政府亦只知賊過興兵，以《商品說明條例》及消委會跟進等作搪塞，以致消費者只能陷入被動，大部分難以追討金錢損失。事實上，消委會只是一個調解機構，並無執法權力，頂多是多做宣傳教育而已。雖有海關主導的《商品說明條例》，但這並非專門針對預繳式消費的法例，未能對症下藥。

外界要求設立冷靜期，大大話話已有十多年，美國、澳洲、加拿大部分地區亦早已立法，言必稱與國際接軌的港府卻一拖再拖，原因不言自明。港府絕大部分政策都向商界傾斜，就預繳式消費設立冷靜期對商界影響極大，美容、健身、醫療、補習等行業最是強力反對。怕事避難一直是港產官僚本色，見到商界反彈，自然不敢越雷池半步。當內地政府對維護消費者權益愈來愈重視之際，當紅明星在演唱會「假唱」也會被追討，偏偏只有港府原地踏步蹉跎歲月。爆煲事件頻發，鑊鑊新鮮鑊鑊甘，根本不足為奇。