龍七公：提升市容綠化 增添城市色彩

民生無小事，《東方日報》多年來一直積極跟進香港的「垃圾圍城」亂象，促使特區政府正視問題，在兩年多前成立「地區事項統籌工作組」，多個政策局與部門合力加強打擊各區的衞生黑點。經過兩年多努力，全港738個黑點的衞生情況已得到改善，當中630個已被除名，反映「打黑」工作起到一定成效。

然而不少議員及市民擔心，部分原有衞生黑點被剔出監察名單，當局減少清潔、巡查及執法後，衞生情況會故態復萌，希望能善用創新科技，安裝網絡攝錄機以協助監察和執法。截至2024年，當局已於全港各區約470個非法棄置垃圾黑點設置有關系統，近月更開始在一些行車路段中央安裝攝錄機，以加強打擊司機或乘客從車上亂拋垃圾的問題。

另外，筆者一直倡議將一些原衞生黑點加以美化改造，例如將一些原本破舊陰暗、地面不平的市區大廈後巷，處理好滲水滴水問題，重新髹上較光鮮及有主題的色彩，再增添簡單的藝術設計、有特色的垃圾桶等設施，將能有效減少胡亂棄置垃圾情況，將「打黑」進階為提升市容和市民的生活幸福感。

一些經常因不當使用而淪為衞生黑點的鄉郊垃圾站，亦可通過加裝網絡攝錄機及太陽能垃圾壓縮機等設施，改善其建築設計，在外觀上增添一些鄉郊文化特色，以至效法部分日本及內地城市的做法，為不同地區度身訂造風格主題和吉祥物等，將衞生黑點化身成為打卡熱點。

這些環境美化和市容改造工作花費不多，但成效可相當顯著，落實時間也快。政府最近已在部分公共屋邨、路橋基建及政府設施進行有關美化改造工程，但對於一些涉及多個部門分管、以至牽涉部分私人業權的公共空間則裹足不前，擔心相關的維修保養和管理權責等問題。其實只要做好跨部門統籌協調，與區內居民和商戶加強溝通，辦法應總比問題多，改善環境衞生與市容應沒有人會反對。

加強城市綠化，對於改善市容、提升市民幸福感，以至落實「無處不旅遊」的效果就更明顯。曾有一段時間，政府部門因擔心相關的維修保養及清除落葉、花瓣等工作，傾向在市區種植一些常綠、少花的植物品種，令綠化變成真的只有綠色，沒有其他色彩，降低其觀賞價值。

製造花海盛放效果 近年政府已調整有關做法，在不同區域增加種植花卉較多和較鮮艷的樹種，但往往又過分着重多元化，希望不同季節都有不同的花開，未能做到像日本的櫻花和某些內地城市的花海盛放效果。

綠化和植樹工作應重質也重量，揀選合適的區域和位置，大規模地種植同一品種的開花植物，打造在不同時節，市民與旅客可前往不同地區，觀賞不同色彩的花海的習慣，推動相關地區經濟和整體旅遊業發展，將改善民生工作進階為創造經濟效益。