笑看天下：搞咁多嘢 玩死自己

美國總統特朗普上任滿100日，佢日前重返總統選舉時贏得的關鍵搖擺州密歇根州造勢。侵侵回顧上任3個月內通過頒布行政命令保持快速施政，實行多項經濟政策帶領美國走向繁榮，嚴厲打擊非法移民問題，並運用行政權力削減聯邦官僚，形容自己創下最成功的首百日，並重申奉行「美國優先」。

然而數字會說話，美國今年第一季GDP自2022年以來首次收縮，加上就業數據較預期疲弱和最新業績表現參差，美股周三再遭拋售，道指一度重挫近800點失守4萬點關口，且跌勢廣泛，逾九成股份錄得跌幅。至於3月美國消費物價指數，則按年升2.4%，侵侵聲稱已結束通脹，一度因禽流感而急升嘅蛋價已回落87%，又承諾未來100天左右，國會將在下年度財政預算案通過史上最大型減稅方案，總之美國人民「好快會有好日子過」。侵侵一直堅信佢上任後，燃油、雜貨和蛋價都會回落，不相信美國經濟陷入困境，反而認為未來前景一片光明。

特朗普有如一隻伏在玻璃窗上的烏蠅，看到前景一片光明，可惜就是沒有出路！侵侵只愛吹噓，卻漠視現實。多個民意調查顯示，特朗普就職百日支持度徘徊在40%附近，是近70年來美國總統最低，侵侵就反駁係「假調查」；一連串不利於美國經濟的數據出爐後，侵侵就喺其社交平台發文稱，經濟數據不佳係前總統拜登嘅錯，強調關稅政策嘅影響，喺一段時間之後才會反映在經濟上，呼籲美國民眾保持耐性，並提到關稅快將落實，大量公司正開始湧入美國。但網民批評特朗普不知民間疾苦，要選民承受關稅惡果。

侵侵搞咁多嘢，卻只玩死自己，此所謂「失其宗本，技能雖多，不若其寡也」。收手吧！