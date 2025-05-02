撥亂反正：金磚擴張 分歧加劇

以「全球南方」為主的金磚國家組織，日前在巴西里約熱內盧舉行外長會議，會後一如所料發表聲明譴責貿易保護主義，批評無差別地提高關稅及其他非關稅貿易壁壘，並不符合世貿組織規則。但聲明未有點名抨擊美國，措詞亦比部分人估計較為溫和。而且這僅為一份主席國（巴西）聲明，並非以整個外長會議名義發出，雷聲小雨點更稀。

金磚國家未能就譴責美國達成共識，其實也是意料中事。金磚核心5國當中，中國已表明「不跪」，但印度則一早已向特朗普跪低，包括考慮向美國提供「最惠國待遇」，以換取撤銷對印度的所謂「對等關稅」，自然不會同意在此時此刻嚴厲譴責美方。被美國強徵30%關稅的南非，雖然未有像印度般公開下跪，但也表明無意與特氏抗衡反制。巴西僅被美國徵收10%關稅，選擇同大部分「同等」國家一樣默不作聲。至於俄羅斯，更因不明原因獲特氏豁免徵收「對等關稅」。4個國家都不會願意跟隨中國對美國強硬。

不過，金磚外長們未能就會後聲明達成共識，據報主要原因並非美國關稅問題，而是有關聯合國的改革建議。早於2023年在南非約翰內斯堡舉行的金磚會議上，各國已同意支持巴西、印度及南非3個全球南方成員，在聯合國安理會發揮更大作用，而當時埃及和埃塞俄比亞仍未加入金磚。今年這兩個非洲國家已正式加盟，對於推舉南非作為非洲的代表似乎頗有意見，拒絕支持有關內容。

這凸顯了金磚國家組織近年加速擴張帶來的隱憂，成員國增多，原則上可加強組織的整體影響力，但同樣也增加出現分歧以至內訌的機會。更大的危機在於中美進一步交惡，而美俄則實質地修好，金磚組織隨時會由分歧演變成分裂。