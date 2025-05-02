冰鑑春秋：死不認輸就能獲勝？

特朗普接受立場迥異的美國廣播公司（ABC）記者專訪，而如同一般預料的，向來不承認錯誤的特朗普，將這場專訪演變成為一場火爆的爭執。

面對目前陷入僵局的關稅戰，記者直球對決，說：「很多民眾感覺到這不是他們想要的。」特氏立即反駁：「這就是他們想要的。」認為他正在實現當初競選時的承諾，貿易失衡讓美國長期被其他國家剝削，這沒有辦法持續下去。

對於關稅造成物價上漲，特朗普說汽油與生活用品的價格下降，堅決否認自己造成通脹，還反問記者為何不提拜登造成美國史上最嚴重的通脹？而當提到對中國關稅高達145%形同禁運時，特朗普先說這是中國應得的，更質疑記者無法得知中國會不會吃下關稅，也無法預測價格是否會上漲！逼得記者冷冷回應：「這是數學。」

而在移民問題上，特朗普認為不可能為2,100萬非法移民舉行聽證會，他會依法行事，卻指控日前被遣返回薩爾瓦多的加西亞是黑幫成員，理由是他的手指上有黑幫MS-13的刺青。當記者指出那是經過修圖後，特氏顯然很憤怒，質疑記者為何就不能同意他有刺青？

死不認輸早就是特朗普的招牌，但光靠這招就能解決他為美國與世界帶來的災難嗎？特朗普或許真的這樣認為。為了壓制記者尖銳提問他是否相信普京，特朗普甚至乾脆明言：「我連你都不相信！」最後乾脆指控ABC是最糟糕的假新聞之一，作為這場災難式訪問的結語。

只是，再怎麼硬拗強辯，一個不能改變的事實就是，美國已進入通脹時代，而隨着關稅戰持續糾結，通脹將日益嚴重，就算最支持特朗普的美國民眾，也不可能感受不到！屆時特朗普若再無法扭轉局面，勢將面臨民意的強烈反撲。