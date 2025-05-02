「貓狗同行」輕鐵首試 飼主大讚省交通開支

入寵物袋登專用位置 車廂尾門有標示 寵物終於能與主人一同出行！港鐵昨日起在輕鐵推出「貓狗同行」試行計劃，飼主只要花99元購買「貓狗同行證」，每逢周末、周日及公眾假期便可與寵物乘搭輕鐵。有飼主認為計劃有助減輕交通開支，並期望能擴展至其他港鐵路線。另有乘客擔心輕鐵車廂多乘客時會較擠迫，寵物或會「嚇親」其他乘客，期望能加密班次。

在「貓狗同行」推出首日，所有輕鐵車廂最後一道門已貼上寵物上車處的標示。多隻貓狗走進寵物袋與飼主一同在兆康站乘車，前往位於洪水橋的寵物公園，期間有多個工作人員協助疏導乘客，過程順暢。

屯門居民鄭先生與愛犬哥基「Smarty」為座上客之一，他說多數會帶狗仔到寵物公園「放電」，一般會自駕，因為召車一程至少50、60元，來回超過100元，費用高昂。相比之下，鄭認為月票只收99元，雖然平日未能使用，但仍可接受。

住九龍狗主特捧場 盼擴展計劃 鄭提到計劃目前只准用寵物專用袋攜帶寵物上車，要背着15公斤的哥基出行感到吃力，期望未來能容許使用手推車。他認為部分乘客初期可能會不適應，或對貓狗有顧慮，但相信互相體諒下能慢慢適應。

住在九龍的范小姐則指，市區的寵物公園數量及大小均不足，平日會和愛犬「Maltese」乘搭的士一小時，到新界遊玩，一個月至少花費過千元，期望計劃能拓展至其他港鐵路線，方便他們出行。

沒養寵物的乘客伍小姐認同計劃，但說輕鐵大多只有一節車卡，間中會較擠迫，尤其在人多或繁忙時間，擔心部分人或小朋友貼近貓狗會害怕，建議港鐵增加車卡或加密班次，分散人流以減輕擁迫情況。

港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，是次計劃有「3個指定」，其中包括飼主須在進入輕鐵月台範圍前，將貓或狗放入寵物專用袋中，在鐵路範圍內不可打開專用袋露出寵物或放牠們出來。她續指，其他乘客如希望與貓狗保持距離，可選擇在車頭部分上車及停留。她亦引述專家意見，指出敏感源需直接接觸才會引發反應，相信互相包容下，計劃能順利推進。

未來兩個月試行期間，港鐵會加強車廂巡查，留意整體服務及車站運作，並吸取經驗，以便檢討和改善計劃。若有需要，港鐵不排除延長試行計劃。至於月票銷售情況，李指昨日為試行首日，數據仍在統計中，但已見有不少貓主和狗主購買「貓狗同行證」乘搭輕鐵，期望隨着計劃推廣，參與人數會逐步增加。

乘車證索價$99 周末假日無限搭 「貓狗同行證」每張99元，飼主可於MTR Mobile購買，憑證可在周末、周日及公眾假期無限次攜貓狗乘搭輕鐵一個月，飼主另需繳付正常車費。寵物袋的長、闊、高合共不可超過170厘米，單邊不能超過130厘米。乘客在進入輕鐵月台範圍前，須將貓狗完全放入專用袋內並關好，並須於輕鐵的最後一道門上落，乘車期間，乘客與所攜貓狗須逗留在車尾位置。