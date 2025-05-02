曼谷抵港旅客 行李檢值540萬大麻花

【本報訊】香港海關前日在香港國際機場，偵破一宗行李藏毒的販毒案件，檢獲約35公斤、估計市值約540萬元懷疑大麻花。一名49歲的男旅客，當日從泰國曼谷飛抵本港，關員替其清關時，在其寄艙行李內發現該批懷疑大麻花，遂把他拘捕。該名被捕男子已被控一項販運危險藥物罪，案件將於今日在西九龍裁判法院提堂。

私家車女客入境 起太空油煙彈 另外，同日海關在落馬洲管制站為一輛入境私家車進行清關時，於車上一名25歲女乘客身上及其個人行李中，搜出7粒懷疑「太空油毒品」煙彈及3支電子煙裝置，遂把她拘捕。該名被捕女子暫獲保釋候查，案件仍在調查中。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。