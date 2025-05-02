城巴撼欄車頭劏開 22男女遇血光之災

往機場途經西九公路 「眼前一黑」車長被捕 昨日中午，一輛由藍田開往機場的雙層城巴，途經西九龍公路一分岔路口失事，猛撼風琴式防撞欄及水馬，致車頭劏開嚴重損毀，有「車Cam」拍下意外一刻。由於撞擊力頗大，有乘客受傷浴血，地上留下點點血漬。救援人員趕抵現場協助乘客離開巴士，包括車長在內共22人受傷，當中4人傷勢較為嚴重，傷者分別送3間醫院救治。據悉，有人聲稱因突然「眼前一黑」肇禍。執法部門經調查後，以涉嫌「危險駕駛」拘捕肇事城巴車長，他已獲准保釋候查。

昨日中午約12時半，一輛A22路線雙層城巴，由藍田開往赤鱲角香港國際機場途中，在西九龍公路近長沙灣海麗邨對開失事，撞向往青沙公路支路分岔路口的風琴式防撞欄及水馬，巴士車頭撞至劏開兼碎片四濺。救援人員接報到場，協助巴士上的傷者落車，安排他們在路邊坐下等候，其後證實10男12女共22人（10至72歲）受傷，當中包括車長，他頭部及四肢受傷。據了解，當中4人傷勢較嚴重，餘下18人則輕傷，他們由救護車分別送往明愛、瑪嘉烈及廣華醫院治療。

撞擊力大 乘客拋跌倒地 有「車Cam」拍下意外一刻，顯示涉事城巴沿公路左一線行駛，至青沙公路支路分岔路口時，城巴雖然閃亮左轉車燈，但巴士卻沒有跟隨扭左，反而在沒有煞掣情況下直接撼撞防撞欄，巴士即時彈一彈起，繼而反彈回路中，拍攝車Cam影片車輛的司機也不禁發出「啊、啊」驚嘆聲。

警員封鎖現場調查，沒有受傷的乘客拖住行李走到一邊暫避。其後，城巴調派另一輛巴士到場，接載沒有受傷乘客繼續往機場行程。一名姓黃男乘客指，當時巴士車速正常，出事前曾兩度煞車，最後一次煞車時傳出「嘭」一聲，他即時被拋跌倒地，背及胸口感到痛。他準備於下午乘搭航班前往泰國曼谷，因此擔心意外導致趕不及前往機場而錯過航班。現場消息稱，有人報稱突然「眼前一黑」，令巴士失控撞向防撞欄。執法部門經調查後，該名涉事姓劉（23歲）城巴車長，涉嫌「危險駕駛」被捕，他已獲准保釋候查，須於6月上旬向執法部門報到。

城巴發言人表示，一輛城巴機場快線A22往機場方向的巴士，於西九龍公路與青沙公路交界涉及一宗交通事故。車長及約20名乘客受輕傷送院治理。城巴對受傷乘客致以慰問，並會對他們提供適切協助及支援。城巴會積極配合執法部門對事件作出全面調查。運輸署宣布，因交通意外，西九龍公路往葵涌方向近海麗邨的部分行車線一度封閉，青沙公路支路往昂船洲大橋方向近海麗邨的唯一行車線亦要封閉，引致上址交通繁忙，直至清理後現場交通才回復正常。