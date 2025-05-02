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潛女廁窺淫 34歲男落網

【本報訊】昨日凌晨1時許，一名17歲女子報案指，在深水埗公園一女廁內，疑被一名男子偷窺。警員接報到場經初步調查，該名姓潘（34歲）男子涉嫌「窺淫」罪被捕，並把他帶署扣留調查。
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