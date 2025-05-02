涉8宗假冒官員電騙 收款斷正 拘20歲仔

【本報訊】執法部門留意到常見的電話騙案為假冒官員騙案，受害人首先會收到訛稱是內地公安人員電話，指受害人牽涉洗黑錢或詐騙活動，繼而要求「特務」與受害人見面，簽署保密檔案，然後要求受害人上繳金錢作調查之用。經深入調查和情報分析，本周二（4月29日）於荃灣區以涉嫌「欺騙手段取得財產」，拘捕一名報稱學生的姓彭（20歲）男子，當時他正向受害人收取金錢，並在其身上檢獲一張假冒警察委任證。

呃136萬元 檢假委任證 調查之後發現，彭男牽涉另外7宗「假冒官員」電話騙案，且在其寓所起回部分贓物、以及製造假委任證以及所謂保密協議的工具。該8宗騙案發生於今年4月4日至4月29日期間，8名受害人年齡介乎18歲至66歲，分別為學生、設計師、化妝師以及退休人士，合共損失約136萬元。

警員經進一步，揭發騙徒以秘密調查為由，會要求部分受害人獨自租住酒店房間以便進行調查，其後安排「特務」向受害人送遞保密協議，防止受害人尋求協助。騙徒其後又以調查緊急等藉口，不但要求受害人上繳銀行戶口內的儲蓄，更指示受害人拿取家中所有現金，包括外幣及紀念幣等。