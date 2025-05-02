東呼即應：熱暑易誘發心臟病 降溫5招助你保命

夏天血管感染發炎 東呼即應教減栓塞風險 夏日將至，不少市民忽略了氣溫變化對身體造成的威脅。有心臟科專科醫生向《東呼即應》表示，夏天令身體容易流汗，水分補充不足時，心臟負荷會增加。有血管病的人士、曾心臟病發、曾「通波仔」或心臟搭橋的病人、「三高」人士 ，必須留意高溫的情況。環境科學學人亦教市民5招降溫，包括居家可使用能吸收或反射陽光物料的窗花或窗簾；駕駛人士則可使用有冰涼感覺的座位墊、有噴霧功能的風扇等。

本報日前報道提到「在溫度超過攝氏17.7度後，每上升1度，蛋白質變化整體呈線性關係，顯示研究對象，對高溫的生理調節能力較差。」心臟科專科醫生董光達表示，根據這個研究可以看到，在非適宜的溫度環境下，某些血漿蛋白的水平會過高或過低，這些血漿蛋白是一種中介媒體，可以推斷有否其他疾病關聯。他稱，其中一部分血漿蛋白發現，可以反映病人心血管疾病的風險或血壓高低的風險，夏天也有一些因素會增加心血管疾病風險，舉例指，人類的身體在夏天容易流汗，惟補充水分不足時，有機會脫水。當人脫水時，心臟負荷會增加，可能要泵得大力些，跳得快些等，當負荷增加時，對氧氣的需求也增加，換言之，可能本身有血管病的人士，心臟需要多一些血，但又給不了，就可能會不舒服，例如出現心絞痛等。

董補充指，其實夏天也有不同的感染風險，例如細菌性的感染夏天會較多，當有出現感染時，心臟負荷亦會增加，也會有炎症。當炎症出現時，心臟裏的血管內壁變差，導致血管病出現，增加突然血管栓塞的風險，這些都令病人有機會在夏天出現心肌梗塞。

倡裝反射物料窗花種植物 本港夏天可謂熱辣滾燙，專家有妙計教大家降溫。環境科學學人梁浩文表示，因為香港的居住環境通常以混凝土為主，混凝土特性就是吸熱容易、散熱難，所以在室溫情況下，如果阻止了陽光直接進入室內，溫度可以減低。他建議市民可以將窗花、窗簾改成可吸收或者反射陽光的物料，阻止熱力進入室內。同時，亦可嘗試種一些植物，因為植物本身喜歡陽光，吸收陽光之後會增長生物量，生物量增加就會愈長愈大，需要的陽光愈來愈多，就把室內的熱氣可以盡量減到最少，用物理的方法去做到這件事。

座駕可設冰涼墊噴霧風扇 他又稱，開空調可以做到散熱作用，但空調的位置很重要，最好是把風口位調高，吹走熱空氣，或將熱空氣中和，就可以很快降溫。車廂方面和家居做法一樣，當司機停泊車後，可以鋪隔光板在玻璃的位置將陽光反射，減少陽光進入車廂，亦可使用冰涼感覺的座位墊，因特製物料本身不會吸熱，可以快速地降溫，如果有熱氣也會很快散退。

另外，可以保持車窗打開，同時把車駛到陰涼處，再將所有車門打開，就能快速降低車溫，車主亦可將本身車載空調的風口位調高，然後加打霧器，那些水氣會把熱氣帶走，那麼就會更涼快。