醫健：職場健康：了解危險化學品的安全儲存、運送及處理

化學品在我們的日常生活和工作環境中非常普遍，從家用清潔劑、到實驗室和工業化學品，其應用範圍廣泛。然而，若未能正確儲存、運送及處理這些化學品，便會對我們的安全、健康及環境造成危害。因此，提高大眾對化學品安全的認識，培養正確的安全文化至關重要。

職安局屬下的化學品安全及健康諮詢委員會將於2025年5月19日舉辦「化學品安全研討會」，主題為「危險化學品的安全儲存、運送及處理」，邀請政府部門代表及專上院校安全諮詢小組代表分享危險化學品的安全儲存、運送及處理的實務經驗，包括由勞工處代表分享「化學品意外個案分析及相關安全要點」；由消防處代表分享「危險品的儲存與運送」及「安全處理危險品洩漏」；由環保署代表分享「化學廢物的管制及妥善處理方法」；以及由專上院校安全諮詢小組代表分享「分析引致實驗室意外的『伏位』及相關預防措施」。同場亦會舉行「化學品安全海報設計比賽頒獎禮」，表揚小學組、中學組及公開組得獎者及其優秀作品。