醫健：醫患同行：邁進「無煙香港」 執法需人性化

立法會剛在日前進行《2025年控煙法例（修訂）條例草案》首讀，相信三讀通過的機會也很高。醫務衞生局自去年6月公布整體控煙策略，定下短、中、長期措施。

「新十條」控煙措施包括禁止在排隊期間吸煙、全面禁止另類吸煙產品、禁止向未成年人提供煙草產品、持續檢視煙草稅、禁止加味煙以及引入完稅煙標籤制度等。是次法例修訂有助為「新十條」建立法例基礎，有助落實「無煙香港」的願景。

吸煙率從1980年代初的23.3%逐步下降至2021年的9.5%，並在2023年降至9.1%。證明港府一路以來控煙政策取得階段成效，2023年控煙策略公眾諮詢，九成市民支持進一步降低吸煙率。政府有足夠民眾支持基礎再下一城。

控煙措施其中重點打擊私煙，政府透過引入完稅標籤制度，打擊市面上的「白牌煙」，預計將於2025年第3季推出，2027年第二季全面實施。為加強打擊違法私煙，政府亦提升最高罰則至罰款200萬元及監禁7年，有關的建議將於修訂條例刊憲後即時生效。

另外，為防止年輕一代成為煙民，政府亦要着力打擊另類煙。3年前，政府立法通過了禁止進口和售賣另類煙。在過去3年，雖然市民沒有任何合法獲取另類煙的渠道，但正所謂「魔高一丈」，年輕一代吸食另類煙的數量有增無減，隨着「太空油」的興起，吸食另類煙及依托咪酯的「太空油」亦有所上升。

禁「煙機」助打擊吸食「太空油」 去年首10個月，涉及「太空油」的案件已超過90宗，而吸食「太空油」更可能會引起心跳加快、心悸、低血壓、異常虛弱或疲倦等嚴重的副作用，在學界及青少年影響尤其嚴重，令政府不得不先發制人。當局月前已率先刊憲，將毒品「太空油」的主要成分依托咪酯及3種類似化學物異丙帕酯、美托咪酯、丙帕酯列為毒品。政府亦由2026年4月30日起，禁止在公眾地方管有另類煙用物質，遏止另類煙的使用，有助從根本打擊使用另類煙吸食毒品或有害物質的行為，並預計將來逐步禁止管有「煙機」，令另類煙逐步絕迹。

此外，政府打算2027年禁止售賣含有指明添加劑的傳統吸煙產品，在首階段先禁售非薄荷味加味煙，稍後階段才擴展至所有加味煙。同時，政府建議由2026年1月1日起，禁止向18歲以下人士提供任何傳統吸煙產品或另類煙；並實施全煙害警示包裝，規定包裝須統一設計，以減低香煙包裝的吸引力。

至於在戶外區域控煙所引起的爭議較大，執法及搜證並不容易，亦令執法人員隨時與犯法人士引起衝突。現時政府稍作讓步，建議賦權指定某區域為禁煙區，提供更大彈性，並考慮到各種因素，再把禁煙範圍適度擴大。政府亦會將幼兒中心、學校、院舍、醫院等處所出入口3米以內範圍劃為禁煙區，並引入排隊禁煙，包括排隊等候登上公共交通工具，以及市民常到的公眾地方等禁止吸煙措施。

作為醫生，充分體會吸煙對人體各系統造成的傷害，由慢性阻塞性肺病到肺癌，心臟病到腦中風等致命疾病風險亦大幅提高。不僅吸煙者本人受害，許多被迫吸食二手煙的人，也面臨健康風險。因此，為了市民的健康和福祉，相信大多數市民亦支持政府推出更有阻嚇性的一系列控煙政策，向「無煙香港」邁進。面對一系列「趕盡殺絕」的策略，我們亦須給予現有煙民及旅客等人性化處理，在執行法例上不宜矯枉過正，避免市民對政府觀感適得其反。

病人及醫護權益協會召集人 龐朝輝醫生

病人醫護權益協進會