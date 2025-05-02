團體籲准跨境家長工作 增勞動力

【本報訊】香港的單非或雙非兒童的家長，除要跨境照顧子女，亦往往面對謀生問題。香港社區組織協會昨舉辦「家庭團聚如何促進香港勞動力」論壇，在席的家長指因現行政策不能在港工作，福利上亦遭到漠視，生活相當困頓，促請議員和政府關心兩地分隔的家庭團聚。社協副主任施麗珊指每日150個單程證名額未用盡，剩餘名額應調配特別批准單親家庭照顧子女，料有助紓緩香港勞動力不足和人口老化的問題。

具有廣東戶籍的阿雲曾在內地擔任銷售、烘焙和電腦相關工作，並擁有大專學歷，然而資歷未能滿足優才計劃的條件，惟有靠丈夫在內地工作的收入，勉強維持她和一對小朋友在香港的生活開支。她表示，若可在香港工作的話，或可改善經濟狀況。

單非的單親媽媽馬艷，因丈夫失蹤而沒有辦離婚。她需要照顧一對年幼龍鳳胎，由於沒有身份證，即使向很多機構求助但都礙於現行政策而不得要領。她表明不願躺平，堅信只有在媽媽的陪伴下孩子才有最好的成長，希望她的特殊情況能獲彈性處理，讓她在香港有一個生存機會，不管是單程證或工作簽證，就算當她是外勞也好，盼有一份工作，靠自己雙手去養活孩子。

議員促與內地溝通酌情處理 具工會背景的議員林振昇指不少跨境家庭的家長都正值工作的黃金年齡，奈何因制度問題，雙程證的簽注只能來港探親，若有所改變，或會惹起政府的憂慮。他認為港府需同內地有關部門做好溝通，讓某些家庭團聚的個案能酌情處理。

他指早前與社福界議員狄志遠會見勞福局，討論可否考慮讓內地居民透過申請各種輸入外勞計劃來港，不過計劃的實際操作需透過內地的勞務公司，中介費是有待解決的問題。他續指，為加強託管服務而設立的鄰舍支援幼兒照顧計劃，政府可考慮容許跨境家長當社區保母，以便他們從中獲取一些津貼。