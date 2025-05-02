足病診療師海外培訓 全額資助接受申請

【本報訊】醫院管理局再推出「足病診療師海外培訓資助計劃」，今年將提供3至4個名額，全額資助有理科背景、中英文達一定水平的合資格人士，到英國指定大學留學3年。修畢有關課程後，可獲醫管局聘用為「駐院足病診療師」，薪酬可達3.1萬元。計劃今日起接受申請、本月16日截止，報名人士會在5月至7月開始接受醫管局及相關大學面試，並於今年9月入學。

5‧16截止 名額3至4個 醫管局總行政經理（專職醫療）潘綺紅指出，足病診療師主要負責為足部病患，例如糖尿病足、「香港腳」及扁平足等，提供診斷及治療。由於目前香港未有認可的足病診療培訓課程，為應對人手問題，醫管局於2005年展開「計劃」，保送獲選者於英國指定大學修讀3年學士課程，並提供學費全額資助。今年的指定大學為北安普敦大學。

申請人至少有一科理科科目於文憑試4級考獲或以上；或於高級程度會考中，於一科高級程度理科科目考獲C級或以上；或持有與醫療衞生、工程或理科相關的學士學位。同時需要於國際英語測試中考獲6.5分或以上，或持有同等資歷等。

相關人員完成課程後，可獲得「足病診療學學士」學位，並可入職成為醫管局駐院足病診療師，同時需承諾於醫管局服務至少5年。而駐院足病診療師的薪酬為3.1萬元，最高可達5.1萬元，服務最少3年、經過相關考核後，更有機會晉升為「資深足病診療師」，薪酬接近5.4萬至約8.2萬元。