無人機攝驗𨋢槽外牆 房署：自動模糊人像

【本報訊】本港住宅高樓大廈林立，過去要維修保養升降機槽或進行樓宇外牆檢測，大多依賴工程人員出動，前者涉及封閉空間，檢查不易；後者則有高空工作，既危險又耗時，每次都是對相關工程人員的考驗。

減人員爬高爬低風險 當局表示，隨着智慧屋邨管理的應用，過往上述這些工作，都可以交由無人機處理，而她與地區人士視察無人機成效，指無人機靈活應用於不同場景，會與管理同事了解其實際操作情況。

當局早前視察了無人機技術的應用成效，在升降機槽的檢查方面，室內無人機利用光學雷達定位，即使在衞星導航系統未能覆蓋的地方，也能靈活操作，去到不同位置拍下影像，讓工程人員毋須親身入到升降機槽，已能掌握裏面的環境，並針對看到的問題，精準定位作處理。無人機也可檢查屋邨公共地方一些置於樓底較高的天花下的管道，免去工程人員爬高爬低之苦。

至於大廈外牆方面，無人機邊飛邊取得影像，透過人工智能，再加上熱成像的畫面，系統就可以進行分析，提醒屋邨管理人員哪些位置有風險，需要進一步跟進。當局指這些無人機減少了高空工作的風險，也更為快捷，降低對居民日常生活的影響，提升了整體管理效率。當局又指，每次放無人機進行檢測之前，管理處都會發通告提醒住戶，而系統也會自動模糊人像，以保障住戶私隱。