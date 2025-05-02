強積金對沖終取消 資助完結恐現解僱潮

中小企料經營成本短期增6% 全港打工仔昨日起可享取消強積金對沖。當局表示，取消對沖的相關條例落實後，可惠及全港300多萬名勞工，改善他們的退休保障，政府會推出資助計劃向僱主提供25年、總額超過330億元資助，分擔轉制後部分支出。不過，有議員擔心資助計劃完結後，僱主可能會以各種理由，即時解僱員工；也有中小企預料，取消對沖後，企業的經營成本短期可能增加最多6%。

勞工及福利局局長孫玉菡昨表示，新例實施後，員工不會因為轉工等，強積金因對沖而所剩無幾。新機制下，一名固定月薪1.8萬元僱員，工作40年及強積金每年有2%回報，到65歲退休時可取回65萬元，取消對沖等於為員工的強積金一直入錢，但若不取消對沖，該名打工仔的65萬元強積金幾乎不存在。

當局：首3年僱主有數可計 他指取消對沖對僱員中長期幫助很大，有更多錢為退休作準備。至於僱主在首3年最多只須付3,000元長期服務金及遣散費支出，其餘由政府補貼，他稱政府明確指出僱主只需負責3,000元，是想給定心丸，讓僱主知道這3年有數可計，加上沒有追溯期，所以提前解僱員工對僱主沒有好處。

議員林振昇表示，過往可以對沖時，僱主不用另外找錢出來支付，但日後僱主要「真金白銀」拿錢出來，擔心在資助計劃完結後，僱主可能會以各種理由即時解僱員工，不向僱員支付長期服務金，而僱員又不同意，因而產生爭拗，需要交由勞工處或勞資審裁處解決。

議員黃國稱，過往政府曾經建議為低收入僱員代供強積金，認為這是精準扶貧政策，估計可以讓30萬僱員受惠。

香港中小型企業聯合會會長郭志華預料，企業的經營成本短期可能增加最多6%，他曾經向業界了解，都表明不會因而解僱現有員工，形容員工是公司的財富，不會輕易將對方辭退。對於政府推行25年資助計劃，他認為首3年的相關金額較多，商界要在這段時間做好準備工夫，包括透過額外性供款以增加儲備。