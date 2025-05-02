李兆基紀念展 珍藏與眾共緬

和光同塵述傳奇人生 香港地產商界的代表人物之一，人稱「四叔」的恒基地產前主席李兆基，今年3月17日在家人陪伴下安詳地與世長辭，積閏享壽100歲，日前已完成舉殯儀式。為與公眾一同緬懷李博士精彩一生，恒基地產由昨日起至本月5日，於中環The Henderson頂層宴會廳Cloud 39舉行《李兆基博士紀念展 — 和光同塵》，展出李博士的私人珍藏及真迹。

現時在煤氣公司任職的員工阿Kit，帶同女兒一起前來參觀展覽，希望向女兒講述李兆基對香港的貢獻和助人為樂的精神；她又表示姐姐亦曾是恒地員工，當年數次獲派發一萬元大利是，形容李兆基愛錫員工且十分大方，是很好的老闆。

不少員工大讚好老闆 同樣在煤氣公司工作、已任職近16年的梁小姐與丈夫同來，她表示曾看過李兆基的自傳，也想趁機到展覽場地悼念四叔。她指自己曾在股東會時親身接觸過李兆基，形容他是絕種「恐龍老闆」，非常關心員工，常常問員工「你哋食咗飯未呀？有無飯食呀？」令他們非常感動，認為他即使已是大老闆，也對員工體貼入微、毫無架子。

受惠李兆基獎學金計劃資助6年，於香港青年協會李兆基小學及書院就讀的吳小姐表示，受到獎學金資助令家庭減輕負擔，因此她對李兆基非常感激，現時即將於香港中文大學畢業，計劃畢業後回母校任教，傳承李兆基「授人以魚不如授人以漁」的理念。

就讀中六的冼同學則指，最初得知李兆基離世時感到十分可惜，因自小有聽父母介紹過「四叔」這個傳奇人物，有不少同學也接受他的幫助獲得獎學金讀書；而在這個展覽中得以了解李兆基的一生，對於他寵愛家人的一面感意外，笑言「同我想像中的李兆基博士唔同，比我想像中更加fun（有趣）！」

一連5日的李兆基博士紀念展，現時網上登記的參觀時段全部已額滿。

而恒地於The Henderson旁邊的藝術花園亦設置了紀念李兆基的永恒地標 ——大型繡球葱花雕塑《Allium》，歡迎公眾到場參觀及致意。