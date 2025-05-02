東壩小巴加強服務 曾現車等人

【本報訊】西貢萬宜水庫東壩備受內地旅客追捧，一度爆交通擠塞、車輛供應不足等大排長龍現象，政府早前與專線小巴營辦商協調，加強內地五一長假來往北潭涌及西貢東壩的9A線服務，昨日所見，現場交通順暢，旅遊高峰期亦出現罕見的「車等人」現象。有小巴公司代表指，昨日安排30輛小巴提供服務，首班車開出時間亦提早一小時，料今日會安排20輛小巴行駛。

昨日是內地五一長假首日，記者下午1時許前往北潭涌小巴站，站頭有兩輛小巴正在上客，旁邊另有3至4輛小巴預備上客，等車乘客不多，有時需要車等人。記者試搭小巴前往東壩，途中交通亦暢順，約20分鐘亦順利抵達。漁護署亦派員在現場監察。西貢專線小巴有限公司總經理馮致華指昨日安排30輛小巴提供服務，預計北潭涌的小巴站會出現人流，因此劃分開經旅遊巴到場的團體乘客，以及個人乘客的上車位置。另外首班車開出時間亦提早一小時，兩小時內接載約300人到東壩。