內地旅遊平台：赴港澳預訂翻倍

【本報訊】五一假期昨日展開，有內地旅遊預訂平台稱，近年五一假期的旅遊產品預訂人次按年遞增，赴港、澳的旅遊相關服務預訂更翻倍。有內地旅行社指不少旅客選擇8或10日長線旅行團，國內遊及出境遊預訂量，分別增長60%及40%。

內地旅遊預訂平台途牛出境遊產品負責人范東曉表示，去年5月內地再開放多8個城市赴港澳個人遊，這類城市在平台上搜尋及預訂港澳旅遊產品的次數明顯增加，其中以哈爾濱和山西太原相對顯著。至於美國團方面，一般要提前兩至3個月預訂，預計今年暑假才會看到明顯的變化。

內地旅行社中青旅遨游副總裁劉杰亦指，今年五一長假，不少旅客選擇8日或10日的長線旅行團，每位團費大約1.5萬元至兩萬元人民幣（約1.62萬至2.16萬港元）不等。國內遊及出境遊預訂量，分別增長60%及40%，客人平均出行天數達7.2日，較去年延長15%。今年部分小眾城市，如廣東順德、海南文昌等成為市場的新興目的地；惟出境遊受到中美貿易戰影響，美國旅行團的預訂熱度下降約兩成。

淨入境內地客年減28% 此外，入境處數據顯示，五一假期前夕、4月30日已有近11.8萬人次內地旅客入境，較上周三（4月23日）的8.39萬人次，增逾40%，顯示內地旅客已提早在五一假期前夕來港遊玩。雖然前日有近11.8萬人次內地旅客入境，較去年同期的11.1萬人次，微升近7%。然而，前日有約10.2萬人次內地旅客出境，換言之，前日淨入境內地旅客約1.58萬人次，較去年同期的2.02萬人次，淨入境內地旅客人次按年減28%，反映過夜內地旅客減少。