無人機表演 市民嘆時間太短

【本報訊】五一長假昨日展開，旅遊發展局昨晚8時在灣仔海濱舉辦三大非遺節慶主題的無人機表演，無人機組成多個動態圖案，包括長洲太平清醮搶包山比賽及瑞獸麒麟舞動等，吸引大批市民及旅客拿起手機影相拍片。有市民認為表演只有12分鐘太短，期望未來可以延長。有台灣旅客昨午來到現場物色靚位，但打算先到附近逛街，傍晚再來等候。

空中揼印製平安包 無人機組成多個不同動態圖案，先是漁船與跳出海面的魚，然後再組成舞獅，並為其點睛後舞動。緊接無人機又化作紅色印章製作「平安包」，在空中「揼印」印上「平安」二字，之後重現搶包山比賽，有健兒在空中上演搶包山的場面。有到場觀看無人機表演的市民稱，最深刻一定是搶包山比賽那一幕，又指平安包象徵人人平安，相信表演可吸引更多遊客來港觀看，但認為只有12分鐘太短，期望未來可以延長。

本報記者昨午約3時到灣仔海濱現場一帶，當時工作人員正試播音樂，附近公園則有本地家庭使用遊樂設施，海旁則有少數市民或遊人與維港打卡。不過，現場能見度一般，維港一片白濛濛，可幸無人機表演最終能如期上演。

台灣旅客曾先生及賴小姐與家人來港，透露早前經內地社交平台得悉有無人機表演，但見等候的人不多，打算先到附近商場逛一逛消暑。早前他並不知道五一屬內地長假期，未料到昨日會比較多遊客，因為台灣僅放一天假。他們一家已是第二次來港，很多本地景點早已逛過，今次打算來個文化遊，已去了大館及中環街市，暫未計劃之後數天行程，在港消費多少亦未有預算。

旅發局無人機表演全長約12分鐘，1,000架無人機拼湊出多幅動態圖案，涵蓋天后誕、譚公誕及長洲太平清醮，包括巨型花炮、瑞獸麒麟舞動、長洲太平清醮搶包山比賽等。