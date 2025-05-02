疫苗診所拉閘失聯 家長控訴唔見千萬元

大批苦主預繳款項 恐套餐爛尾紛報案 大批家長疑因子女打疫苗問題而墮預繳式消費陷阱，前晚有不少家長發現專為嬰兒提供疫苗注射服務的「仁滙醫務集團」有分店突然「拉閘」，更一夜之間關閉社交平台帳號，有家長聯絡該公司不果，紛在「媽咪Group」、家長群組及論壇訴苦，憤怒的家長更報案及向消委會求助。據指，家長苦主已有約千人，由於各人大都購買了逾萬元的「套餐式」疫苗計劃，涉款超過1,000萬元。消委會對「仁滙醫務集團」懷疑結業深表關注，正密切留意事態發展，並促請商戶盡快交代是否已結業及後續安排。執法部門證實接獲報案，正在跟進。

今次事件涉及大批嬰兒家長，有家長指，「仁滙醫務集團」位於觀塘的一個醫療中心前日忽然「拉閘」及拆去門牌。家長群組中更流傳，疑為涉案公司職員的訊息，指公司通知職員要結業。更有消息指，相關公司負責人已不見蹤影。

公司社交平台帳號已關閉 昨日該公司熱線無人接聽，電話錄音稱公司「公眾假期休息」。但該公司的兩個社交平台帳號均已關閉，公司網站雖仍運作，但沒見更新訊息，仍在宣傳多種優惠的嬰兒疫苗「套餐」。翻查資料，「仁滙醫務集團」曾一度有7間醫療中心，提供一般診所服務，包括驗身、疫苗接種等，近期該公司踴躍宣傳「套餐式」疫苗計劃。

昨日求助的部分家長均指，今年2月才在一個大型嬰兒展向推銷的職員購入計劃，涉款數千至1.7萬元，有人至今未安排嬰兒打針，質疑該公司在事發前兩個月大肆招攬顧客、兜售套票，處心積慮令消費者中招。翻查互聯網及該公司宣傳，「2025年春季BB展優惠」，便以送出價值逾4,000元的嬰兒車作招徠，向顧客宣傳多個「套餐式」嬰兒接種服務。

該公司網站一度顯示集團旗下醫療中心有7間，當中3間位於尖沙咀，沙田、元朗、屯門及觀塘各有一間。不過昨日再查該網站，所有關於產品的內容全部被刪去，而醫療中心亦只剩兩間。

本報記者視察 內部未清空 本報記者昨日到該集團位於尖沙咀的醫療中心視察，該處並未開門營業，牆外仍掛有駐診醫生的招牌，而中心內部亦未有清空，服務台前的LED顯示屏仍有運作。而中心的水牌亦寫上公眾假期休息，未知目前中心已經結業抑或只是假期休息。

勞工處關注今次事件，提醒僱員如被拖欠工資，或對其僱傭權益有疑問，可到勞工處勞資關係科各分區辦事處查詢。海關回應指，若有關的服務提供者是註冊醫生，由於其專業行為已由相關醫護專業的法定管理局及委員會規管，故屬於《商品說明條例》獲豁免人士。如市民欲對個別醫護專業人員的專業行為提出投訴，可向相關管理局及委員會提出。

衞生署表示，「仁滙醫務集團Alliance Medical Group」現時並非《私營醫療機構條例》（第633章）下的持牌處所。政府現正積極推展診所規管的工作，以期於2025年第4季開始接受診所牌照及小型執業診所豁免書的申請。