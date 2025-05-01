笑看天下：強硬回應 誓不低頭

中美貿易戰短期內難以見到曙光，皆因中國已不再抱以幻想，對特朗普一時一樣、言而無信的舉止完全失望。中國外交部公眾號日前發布題為《不跪！》的雙語影片，批評美國發起全球關稅風暴，並排除中國，脅迫他國限制對華經貿合作，就如暗藏殺機的颱風眼。片中強調，「向霸權低頭就如同飲鴆止渴」。

這段兩分多鐘的影片，是中方至今對特朗普最強硬的回應，阿哥，仲使乜打電話吖？一切盡在片中矣！美國財長貝森特指北京應為降溫主動邁出第一步，喂，正如中方發言人回應，呢場關稅戰是美方發起的，如美方想通過對話談判解決問題，應停止威脅施壓，在平等、尊重、互惠的基礎上與中方開展對話。之但係，美國並沒有釋出善意，一味威逼恐嚇，貝森特周二仍聲稱，如果美國維持對中國徵收145%的關稅，中國可能很快失去1,000萬個工作職位，即使美國略為降低關稅，中國亦可能失去500萬個就業崗位。

外交部副部長華春瑩，日前出席中國國際法學會年會開幕式時，批評個別大國肆意「毀約退群」，以法之名行不法之事，推行單邊霸凌行徑，嚴重衝擊國際體系和國際秩序。這段話係人都知是衝着特朗普說的。為了不讓霸凌者得寸進尺，官媒重提毛澤東《論持久戰》，確實有特別意義。毛澤東這篇文章主要是抗日戰略，要言之，即主要是消耗敵人，以保存實力；其次是戰略相持階段，中國以游擊戰逐步消耗敵人；最後是反攻階段，在形勢有利、自身力量足夠強大時，反攻自然事半功倍！

中方以史為鑑，用毛澤東的話，就是「放在自己力量的基點上，叫做自力更生」！中國今日國力的強盛，多是靠自己，哪怕侵侵胡亂出招？