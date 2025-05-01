筆下風雲：四面楚歌 徹底失敗

特朗普上任百日民望創下80年來新低。親民主黨的傳媒統計顯示，他只有39%支持度，連跟共和黨關係密切的霍士新聞，調查所得侵侵支持度亦只有四成多。執政百日理應處於蜜月期，侵侵卻處於「死亡交叉」，不滿意度較滿意度更高，預示其未來日子絕不好過，推動政策勢必寸步難行。

有今日局面一點也不奇怪，侵侵上任至今一事無成，俄烏戰爭未有停火迹象，以色列屠殺加薩巴人仍然持續，中東局勢風高浪急，全球都沒有和平的希望。另外，他揮舞關稅大棒，未見其利先見其害，中國官方出片宣傳拒絕跪低，全美最大零售商沃爾瑪反而率先下跪，要求中國廠商繼續供貨，145%的關稅會由他們自己消化。顯而易見，比起貨架冇貨賣，高關稅對美國零售商來說已不算甚麼。只是羊毛出自羊身上，美國消費者肯定要「硬食」貴價貨。

事實上，特朗普大打關稅戰的其中一大目的，就是讓製造業回流，讓美國經濟再次起飛。然而，別說今時今日美國製造業空洞化，就說美國人自己是否願意從事製造業，也是有目共睹。調查顯示，七成受訪者支持製造業重回美國，但願意到工廠上班者只有約兩成。本來，本地人不願從事體力勞動的製造業不足為奇，大可以讓外勞代勞，弊在侵侵的反移民政策大舉遣返非法移民，外勞短缺，加上工會勢力龐大，根本不會贊成輸入外勞。如此種種，自相矛盾，還談何製造業重回美國？

事已至此，特朗普的所有主張都已證實行不通，新政徹底失敗，其「親密戰友」馬斯克已經逐漸淡出執政團隊，春江水寒鴨先知。現在每星期都有大型反侵遊行示威，民主黨虎視眈眈伺機噬咬，執政團隊四面楚歌，中國又絕不屈服，特朗普還怎麼捱下去？