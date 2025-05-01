元朗村屋火 七旬男戶主被困 鄰居搬梯助逃生

元朗錦田一村屋天台，昨晨突然起火燃燒，火勢猛烈兼傳出爆炸聲，濃煙更捲上高空。七旬男戶主疑未能及時逃生，雙腳懸空坐於天台石壆被困，背後烈燄沖天險象環生。期間鄰居以梯作橋讓他爬過毗鄰村屋，最後消防趕至開喉將火救熄，並救下被困的男戶主，他面部及手腳燒傷，被送往屯門醫院救治。火警中約60人疏散到安全位置，消防經初步調查後，相信有電器短路燃着雜物引發火警，起火原因無可疑。

現場為錦田市中心泰康圍一村屋，昨晨約7時半，村屋三樓天台突然起火，未幾冒出滾滾濃煙，更數度傳出爆炸聲，驚動多名街坊報案。現場火勢也迅速蔓延，天台瞬間陷於火海之中，同時波及毗鄰而建的另一村屋天台。起火村屋的姓黃（71歲）男戶主，疑因火勢太猛無法及時逃生，只好爬至天台外牆危坐於石壆待救。村民見情況危急，遂在相隔一巷的對面村屋天台，嘗試用木梯作橋協助黃翁脫險。

60人疏散 包括附近小學 消防接報到場後，隨即派出一隊煙帽隊開喉灌救，搜救隊也到場協助救援，並成功把黃翁救離險境。約45分鐘後消防把火救熄，黃翁的面部及手腳燒傷，仍然清醒，由救護車送往屯門醫院治療。火警期間，約60人需要疏散至安全位置，附近一小學的學生則在老師帶領下疏散至安全地方。

現場消息指，黃翁與家人租住起火的天台與二樓單位，天台面積約10米乘7米，黃翁在天台種花兼養魚，但在火警下，花及魚均付之一炬，毗鄰村屋天台約5米乘兩米面積受到波及熏黑。消防經調查後，認為起火原因無可疑，相信天台有電器短路肇禍。有村民表示，火警時每隔數秒便傳出一下爆炸聲，並聽到有人高聲呼叫救命，期間一名男子衝上天台嘗試救火。

旺角平台未熄煙蒂惹祝融 此外，昨日清晨約6時半，旺角新填地街390號二樓平台失火，消防接報到場開喉灌救，火勢迅速被救熄。但平台部分雜物及尼龍帳篷被燒毀，經初步調查後，相信火警由未熄煙蒂引起，案件無可疑。事件中，無人受傷及毋須疏散。