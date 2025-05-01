向補習社洩試題 德信小學前校長罪成

被告郭超群

【本報訊】政府資助小學德信學校的前校長郭超群，涉嫌隱瞞自己在一間補習社的財務利益；另涉與該補習社一名前女董事在學校考試和測驗前，洩露機密試題予該補習社。郭超群及該女董事，被廉政公署分別起訴公職人員行為失當及串謀公職人員行為失當罪。兩人不認罪經審訊後，昨於區院均被裁定罪成。法官將案押後至7月10日聽取求情，期間兩人須還押看管。

隱瞞出資開設 50歲男被告郭超群，報稱無業，他被控一項公職人員行為失當罪。46歲女被告彭詠嫺，報稱補習中心經營者。兩人為勤舍學習中心有限公司的前董事兼股東，二人同被控一項串謀觸犯公職人員行為失當罪。

廉署發言人表示，校長在學校的日常管理中擔當重要角色，辦學團體及家長對其誠信操守均抱有極高期望。

法官謝沈智慧昨裁決時指，案中揭示郭超群與彭詠嫺的關係，以及郭超群出資開設補習社的行為，明顯構成利益衝突，但郭超群明知有利益衝突卻沒有向學校作出申報。

法官續指，郭超群身為德信學校的校長，濫用學校對他的信任而作出的不正直及不當的行徑，有違校長的職責，令德信學校以至教育界蒙羞。案件編號：DCCC 616/2023