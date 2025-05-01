安樂工程子公司捲性騷醜聞 被告擬申剔除案件

【本報訊】前律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶始創的安樂工程，其子公司「安樂機電設備工程」捲入懷疑職場性騷擾事件。有已離職女員工早前入稟區域法院，民事指控男上司在3年間不時性騷擾她，包括公開捏造稱她是夜總會主管等。她向公司投訴，卻獲告知是公司文化。她指控男上司及公司違反《性別歧視條例》，要求賠償，但未有列明具體金額。案件昨日在區院提訊。庭上透露，被告擬申請剔除案件，理由包括原告逾時提告。法庭向與訟各方作出一系列指示，包括在指定期限內交換證人供詞。

原告指，2021年起她經常受到鄭偉能的言語侮辱，其中在2021年7月一次部門聚會中，鄭向其他同事說「應該派Jackie姐（原告）呢啲咁好身材同風韻猶存嘅女同事，去做公關知客招待客人」。原告表示，2023年4月，她曾向安樂工程人力資源總監告知相關性騷擾情況，但在翌月獲告知，該投訴將由潘樂陶及鄭偉能共同處理。原告指鄭參與處理對她不公平並表明反對，但公司指這是由潘樂陶下令。原告指其後她的投訴不但被無視，她還獲告知，鄭偉能的作為其實是公司文化。案件編號：DCEO 2/2025