醫健：老有所醫：醫療環境中溝通的重要性：康復過程的關鍵

在醫療環境中，良好的溝通是促進病人康復的重要基石。無論是病人與醫護人員之間，還是多學科團隊內部，清晰、有效的溝通能確保醫療計劃的順利執行，提升病人對治療的配合度，同時也能減少醫療錯誤的風險，從而為病人的康復創造最佳條件。

溝通與康復的關係 溝通不僅僅是訊息的傳遞，更是一種建立信任和相互理解的過程。對病人而言，了解自己的病情、治療計劃及康復目標是恢復健康的重要一步。而對於醫護人員，能夠傾聽病人的需求、關注其心理狀態並給予適時的回應，是提升病人治療體驗的關鍵。

為甚麼溝通在醫療環境中如此重要？

1. 促進病人參與治療

當醫護人員能清楚解釋病情、治療選項及預期效果時，病人會對治療過程有更深入的了解，從而更願意參與和配合。例如，職業治療師在指導病人使用輔助工具或完成康復訓練時，若能清晰說明該活動的目標及益處，病人將更積極投入其中，康復效果也會更佳。

2. 減少焦慮與誤解

疾病或受傷的過程常伴隨着病人對未來的不確定性與恐懼。如果醫護人員能通過耐心的解釋和細心的回答，減少病人對治療的疑慮，便能大大降低其焦慮感。例如，護士在幫助病人適應新環境時，主動介紹病房設施及每日流程，能讓病人更快適應住院生活，並感到更安心。

3. 增強醫療團隊的協作效率

在多學科醫療團隊中，內部的高效溝通能確保治療計劃的連貫性和準確性。例如，醫療團隊與職業治療師需密切交流病人的功能狀態及康復進展，以避免重複治療或忽視重要問題。良好的團隊溝通不僅節省時間，還能提升整體治療質素。

4. 關注心理需求

病人的心理健康與身體康復密切相關。通過與病人建立有效的溝通，醫護人員能更敏銳地察覺其情緒波動或壓力來源，並及時提供心理支持。例如，醫生在解釋治療過程時，若能表現出同理心，病人會感到自己被理解和尊重，從而更有信心面對康復挑戰。

如何實現有效溝通？

• 傾聽與尊重：醫護人員需耐心傾聽病人的需求與感受，避免打斷或忽視病人的聲音。

• 簡化專業術語：以病人能理解的語言解釋病情，避免因醫學術語造成的混淆。

• 非語言交流：例如通過眼神接觸、微笑和身體語言傳達關懷，增強信任感。

• 定期檢討：醫護人員需不時確認病人是否清楚自己的治療進度，並提供適時調整。

結語

在醫療環境中，溝通不僅是一項技能，更是一門藝術。良好的溝通能搭建起醫護人員與病人之間的橋樑，增強相互理解，並促進康復的每一步。只有當溝通成為日常醫療的核心部分時，病人才能真正享受到高質素的醫療服務，並在康復旅程中感受到支持與關懷。註冊職業治療師劉志豪

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