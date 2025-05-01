病漢針灸後需截肢 診所供換短褲帶菌

【本報訊】有長期病患男子針灸後感染甲類鏈球菌併發壞死性筋膜炎（俗稱「食肉菌」），需要截肢。香港註冊中醫學會會長、立法會議員陳永光昨日出席電台節目則指，事件屬香港首例，全球同類型個案不超過20宗，本港現有逾千人正接受針灸治療，呼籲患者毋須恐慌及停止治療。至於衞生署調查時在涉事銅鑼灣診所中驗出帶有該款病菌的環境樣本，署方昨日補充，該帶菌環境樣本，是診所內供病人更換的短褲上的拭子樣本。

議員籲市民毋須恐慌 陳永光昨出席一個電台節目表示，現時當局仍處於「懷疑」階段，任何評論都對涉事中醫師不公平。他續指，全球同類型個案不超過20宗，本港至今沒有其他個案，呼籲市民毋須恐慌及停止治療。

陳又指，一般針灸治療中，中醫會為病人在施針位置的皮膚消毒，而治療時使用的針具均屬於一次性針，且其包裝上會標明有效日期。同時，病床及附近器具亦須清潔消毒，例如用上一次性床單等。

至於有意見關注中醫施針時是否需要戴手套，陳永光就解釋，中醫師施針後要運力進行「調針」等技巧，若戴上手套反而會影響效果。一般建議中並沒有要求中醫師施針時一定要戴手套，就算根據世界衞生組織的指引，亦需做好雙手消毒，除非患者施針位置有血或其他分泌物。