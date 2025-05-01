研究：中國炎症性腸病料飆升

【本報訊】香港中文大學醫學院聯同加拿大卡爾加里大學（University of Calgary），完成一項炎症性腸病流行病學研究，揭示世界各地可根據4個流行病學階段，觀察該地區的「炎症性腸病」流行情況及演變，有助政府及早規劃對策。根據有關研究數據，中國和馬來西亞等較遲工業化的地區剛進入第二階段，預計發病率將會迅速增長。

「炎症性腸病」是慢性腸道炎症的統稱，可分為克隆氏症和潰瘍性結腸炎。患者的消化道會發炎和潰爛，一般於20至40歲發病，症狀包括大便帶血和黏液、腹瀉、腹痛，以及消化道以外的器官，例如眼睛、皮膚和關節發炎等，且症狀更會終身伴隨病人。

團隊指總病例仍有限 研究團隊透過機械學習模型工具，可讓不同地區預測其未來20年的炎症性腸病流行情況，其中東亞地區正處於「發病率加速」階段，隨着該地區工業化及生活方式轉變，預計新症會增加，但總病例仍有限。

中大醫學院內科及藥物治療學系名譽臨床副教授麥詠欣表示，今天中國及馬來西亞等新興工業化地區，炎症性腸病患者數量正以驚人速度增長，亟需作出應對。

中大裘槎醫學科學教授、MagIC總監及新基石研究學者黃秀娟表示，低收入和中等收入國家的炎症性腸病流行情況不斷演變，且預計新診斷個案會迅速增加，有需要加強臨床基礎設施和醫護人員，以應對這種複雜而醫療成本極高的疾病。而研究團隊未來亦會針對腸道微生物群、飲食和環境因素進行研究，尋找預防炎症性腸病的策略，減低發病率。