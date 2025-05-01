東呼即應：電輪椅載人載貨 隨時闖禍
【本報訊】對於日常用品中的致癌物質，當局或應該加強抽查和監管，但應該要加強監管的還有電動輪椅，皆因有電動輪椅變成「載貨車」，甚至是「載人車」。《東呼即應》留意到最近網上流傳短片，有一名坐電動輪椅的大叔正準備落巴士，他的電動輪椅後方竟然綁有兩個大型紙皮箱，還有一對拐杖，萬一不小心的話紙皮箱裏面的物品跌落，又或者電動輪椅上落車時，因為重心失衡向後翻，造成意外則很麻煩。亦有網民認為，載貨電動輪椅會阻塞車廂內空間存在安全隱患，希望巴士司機提高警惕。
網民目擊自製企位
另外 屯門亦出現電動輪椅「飛車黨」，有網民早前拍攝到輕鐵蔡意橋站附近，有兩架電動輪椅在單車徑上行駛，輪椅後方自製「企位」載客，兩名女乘客從容淡定，雙手似乎都沒有扶緊輪椅，其中一人更在玩手機。
這樣站多了一人在電動輪椅上，好像並不安全，雖然電動輪椅並非汽車不受《道路交通條例》規管，不過根據《簡易程序治罪條例》規定，任何人無合法權限或解釋，而在公眾地方罔顧後果或疏忽地駕駛，或其駕駛速度或方式對公眾產生危險，一經定罪可被罰款2,000元或監禁3個月。
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