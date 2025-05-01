東呼即應：電輪椅載人載貨 隨時闖禍

【本報訊】對於日常用品中的致癌物質，當局或應該加強抽查和監管，但應該要加強監管的還有電動輪椅，皆因有電動輪椅變成「載貨車」，甚至是「載人車」。《東呼即應》留意到最近網上流傳短片，有一名坐電動輪椅的大叔正準備落巴士，他的電動輪椅後方竟然綁有兩個大型紙皮箱，還有一對拐杖，萬一不小心的話紙皮箱裏面的物品跌落，又或者電動輪椅上落車時，因為重心失衡向後翻，造成意外則很麻煩。亦有網民認為，載貨電動輪椅會阻塞車廂內空間存在安全隱患，希望巴士司機提高警惕。