東呼即應：致癌PFAS無處不在 快餐包裝紙有害

東呼揭藏食水食物 難防空氣懸浮微粒 美國有組織的一項研究發現，有35款日常用品包括床單、桌布以及運動服裝等紡織品，被驗出可致癌的全氟和多氟烷基物質（PFAS），就連知名品牌的瑜伽褲亦上榜。PFAS是一種化學性質穩定，而且防水、防油及摩擦力小的物質，所以被廣泛應用在紡織品上。之前被揭發存在於本港食水之中，引發市民關注，這種致癌物無處不在，《東呼即應》為大家探討這款「世紀大毒物」的危機，日常接觸會引致甚麼健康問題。

化學博士鄺士山指出，PFAS在日常生活都接觸到，進入人體的途徑主要有兩個，第一個是由食物，尤其是香港雖然沒有工廠 ，但遠足會穿防水風褸，遠足時穿的防水外套會摩擦，就會掉下這些塑膠，這些塑膠進入水源，那麼市民都有可能不經意由水源吸入；還有牙線都可能是其中一種來源，因為牙線也有PFAS物質，可以進入身體。

另外一個途徑就是在皮膚吸收，因為很多護膚品的包裝是有該物質，不經意搽這些東西就會直接從皮膚，進入人體。

鄺士山續指PFAS不會有揮發性，但如果含有PFAS的微塑膠或納米塑膠，可以變成空氣飄浮的懸浮物，成為PM2.5以下的微粒，吸入市民的身體裏。

鄺士山指喝水、吃東西時，就已經不自覺地，吸了PFAS進肚子；但是亦可以減輕一些接觸的機會，譬如吃快餐時，快餐有紙的包裝，防油的包裝裏當然有PFAS，那就盡量吃少一點，或者在家裏自己煮。

孕婦吸收恐影響胎兒 家庭醫生林永和亦表示，PFAS會干擾身體的免疫系統及內分泌系統，甚至有機會引致癌症。他指出如果是長期接觸，就算是小量，從不同途徑進入人體，都可能會干擾免疫系統及內分泌系統，有機會引致癌症。一般短期接觸就不擔心，但是如果長期接觸，對各種賀爾蒙的運作，例如甲狀腺、胰島素或男女生殖的賀爾蒙，可能會有紊亂的影響，另外會擾亂免疫系統 ，引致自體免疫的疾病。還有這些可能是致癌物質，例如會引發腎癌或睾丸癌，其實可以說任何人士都有潛在風險。

林永和更提醒，例如小朋友、孕婦、長者或有免疫系統疾病的市民，可能就要特別關注，孕婦擔心吸收了這些物質會影響胎兒，特別是發育中的時候可能影響會更加深遠，也擔心成長中的小朋友，生殖器官或免疫系統，賀爾蒙會有長久嚴重的影響。