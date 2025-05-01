疑發布煽動內容 侍應還押候訊

【本報訊】一名男子被指在2024年6月開始，涉嫌多次在Twitter（現稱X）及Instagram上發布煽動內容。他被控一項發布具煽動意圖的刊物罪，案件昨在西九龍裁判法院被首次提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至6月12日再訊，期間被告須還押看管。

控罪指，被告於2024年6月27日至2025年4月28日期間（包括首尾兩日）在香港，明知刊物具煽動意圖而發布該等刊物，即在X和Instagram發布陳述、相片、圖片及/或影片，具意圖引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對《中華人民共和國憲法》確定的國家根本制度的憎恨或藐視，或對其離叛；煽惑任何人企圖不循合法途徑改變中央就特區依法制訂的事項；或在特區依法制訂的事項；及/或煽惑他人作出不遵守特區法律或不服從根據特區法律發出的命令的作為。案件編號：WKCC 1859/2025