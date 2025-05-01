去年被革退官場 林世雄科大履新

【本報訊】去年底官場震動，兩名問責局長被去舊換新。當時被免職的前運輸及物流局局長林世雄近日有新動向，負責審批相關事宜的前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會昨日公布，林世雄於今日起出任香港科技大學兼任教授，任教土木及環境工程學系相關課程，委員會認為其離職後擬擔任的工作並不會構成任何潛在的利益衝突，亦不預期有關工作會引起負面的公眾觀感。

土木及環境工程系兼任教授 諮詢委員會表示，在林世雄遵循下述規限的前提下，相信他的新工作不會損害或削弱政府履行職能，亦不會引致其他負面觀感及令政府尷尬。相關規限包括林世雄在離開政府的一年內，不應在其授課教材內，包含與他作為運輸及物流局局長期間任何相關而可能會令政府尷尬的內容；不應在任何牽涉或針對政府的索償、訴訟、索求、法律程序、交易或談判中代表任何人或實體；不應參與有關政府事宜的游說工作。

還有不應直接或間接參與競投任何由運輸及物流局、民航處、路政署、海事處或運輸署所委託的項目、合約、研究或調查，或所管理的資助計劃下的資助，具體而言，不應以任何形式參與競投這些項目、合約、研究或調查，或就這些競投給予意見等。