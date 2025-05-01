控煙放生火車頭惹質疑 當局死撐10招彈性更大

【本報訊】俗稱「控煙十招」的《控煙法例修訂條例草案》日前出爐，包括加重未完稅煙的罰則、禁止排隊吸煙等，昨日於立法會首讀及二讀。對於有意見認為政府應同時禁止「火車頭」邊行邊吸煙行為，衞生官員就解釋，制訂措施時考慮到執法可行性及本港實際情況，認為指定某個區域為禁煙區能提供更大彈性。他指出，若將指定地方劃為禁煙區，不論「火車頭」在移動或停下時，都不能吸煙。他又重申，政府的控煙措施具科學及海外經驗實證，亦有廣泛社會共識，並強調控煙可以令香港「贏健康」，同時不會「輸經濟」。

衞生官員於草案二讀發言，表示本港面對人口老化、醫療成本上升等挑戰，加上吸煙帶來的健康問題，會導致醫療系統百上加斤。目前政府的控煙措施會先重點打擊私煙，以確保其他措施可發揮最大效用，同時，政府亦建議引入完稅標籤制度，預計今年第3季推出先導計劃，目標在2027年全面實施。

現階段重點打擊私煙 另外，日前酒吧業界反映水煙有助帶動業界生意近六至七成，認為政府在經濟低迷時期推出「過辣」控煙措施令業界百上加斤。醫務衞生局前晚作出回應，強調水煙是吸煙產品，呼籲業界注意相關法律規定，不應違法推廣或銷售吸煙產品，甚至以吸煙產品作為生意招徠手段，以推動其他業務。

局方又指，在「控煙十招」中，政府計劃待「完稅標籤制度」全面實施，即約2027年第二季後，才分階段禁止加味傳統吸煙產品，首階段先禁非薄荷味傳統吸煙產品，相信市民和業界有充足時間適應和作配合。