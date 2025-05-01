寬免薪俸利得稅 中產嘆隔靴搔癢

【本報訊】立法會昨三讀通過《2025年稅務（修訂）（稅務寬免）條例草案》，落實2025/26年度《財政預算案》提出的一次性稅務寬減措施，寬減2024/25課稅年度100%的薪俸稅、個人入息課稅和利得稅，每宗個案以1,500元為上限，措施會令政府減少約31億元收入。有議員指，政府同時縮減民生開支，對納稅人尤其是有子女的家庭來說影響甚廣。另有議員反映中產指今次退稅只是隔靴搔癢，政府不能忽視他們的生活壓力。

憂現疊加效應 草案建議的一次性稅務寬減，可惠及約214萬名薪俸稅及個人入息課稅納稅人，以及約16.54萬家須繳稅的企業，其中約16%的納稅人和12%的納稅企業將毋須就2024/25課稅年度繳稅。政府在2025至26年度將減少約31億元的收入。《條例草案》獲通過後，稅務局將會在今年下半年發出的稅單中反映有關寬減。

議員郭偉强指財金官員曾指如何節省2%開支，交給相關的政策局和部門去自行考慮，擔心分散的削減最終會在一些社會群體身上形成疊加效應，例如退稅減至僅1,500元，又調整其他如交通津貼、取消開學津貼等，對納稅人尤其是有子女的家庭來說，相當於這裏減一些、那裏又削一點，回頭一看已遍體瘀傷，沒了「一大忽肉」，他期望政府密切留意各項削減措施的實際影響，避免基層家庭以至中層家庭負擔過大，在穩財政和為民生之間找到一個更好的平衡點。

早前批評預算案沒有顧及中產人士的議員李鎮強指收到不少中產階層反映，稱今次退稅只是隔靴搔癢，政府千萬不要再忽視他們的生活壓力，希望當政府財政壓力有所紓緩，能為中產提供多一些針對性的補貼，提高生育誘因，如推出累進式子女免稅額。他認為政府的資源須用得其所，今次1,500元合共約31億元的額度，能否以消費券的模式來提振消費活動。